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Президент РФ Владимир Путин дал старт сооружению нового блока на Ленинградской

Президент РФ Владимир Путин дал старт сооружению нового блока на Ленинградской АЭС Энергоблок №7 придет на смену блокам № 3 и № 4, срок службы - до 60 лет, используемый реактор - ВВЭР-1200.

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