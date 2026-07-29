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Зеленский атаковал иранское судно ради поддержки Трампа

Владимир Зеленский отдал приказ о нанесении удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Целью этой атаки было добиться расположения президента США Дональда Трампа, сообщило американское издание Responsible Statecraft.

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