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Лига чемпионов АФК. «Аль-Наср» — «Нефтчи». Смотреть онлайн

В понедельник в Эр-Рияде состоится матч 2-го тура общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2026/27 между «Аль-Насром» из Саудовской Аравии и узбекистанским «Нефтчи».

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