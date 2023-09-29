МВД ожидает волну новых атак на страну c началом выборов

Предвыборный период также может повлечь за собой увеличение числа всевозможных атак на Молдову. Министр внутренних дел Андриан Эфрос заявил в четверг, 28 сентября, в эфире программы Cutia Neagră на канале TV8, что возможны несколько сценариев развития событий, но МВД готово к любой ситуации.