Что исторически в бою делали только русские солдаты

Сражаться со славянами противникам не нравилось с незапамятных времён. Ещё арабские путешественники в средние века отмечали, что русские постоянно ходят с оружием и при необходимости, не задумываясь пускают его в ход, не зная страха в битвах.
Сражаться со славянами противникам не нравилось с незапамятных времён. Ещё арабские путешественники в средние века отмечали, что русские постоянно ходят с оружием и при необходимости, не задумываясь пускают его в ход, не зная страха в битвах.
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