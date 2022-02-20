Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Все религии, только и знают, что раскаиваются. _____________________________  Всеведущ, всемогущ и вездесущ, Окутан г...Может ли Бог раск...
  • Дмитрий Марченко
    не очень важные события тут рисуют.... события 9/11 слабо проанализировать? слабаки12 сумасшедших те...
  • олег олейник
    Все либералы России , Запада и Америки с нетерпением ждут , когда же уйдёт Путин , но если после него придёт Кадыров ...Кадыров может ста...

Что исторически в бою делали только русские солдаты

Что исторически в бою делали только русские солдаты

Сражаться со славянами противникам не нравилось с незапамятных времён. Ещё арабские путешественники в средние века отмечали, что русские постоянно ходят с оружием и при необходимости, не задумываясь пускают его в ход, не зная страха в битвах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх