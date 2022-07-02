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Официально: Xiaomi Mi Notebook Pro 2022 наряду с экраном OLED разрешением 4К получит процессоры Intel Core 12 серии P

Официально: Xiaomi Mi Notebook Pro 2022 наряду с экраном OLED разрешением 4К получит процессоры Intel Core 12 серии P

Уже завтра Xiaomi официально представит свой лучший ноутбук Mi Notebook Pro 2022, а пока рассматриваем новые тизеры, которые говорят о том, что устройство базируется на платформе Intel Evo и будет оснащено процессорами Intel Core 12 серии P.

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