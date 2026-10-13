WNBA Finals games move to Atlanta's State Farm Arena

State Farm Arena will host Game 3 and 4 of the WNBA Finals to accommodate more Atlanta Dream and Golden State Valkyries fans, the WNBA said Tuesday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым