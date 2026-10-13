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WNBA Finals games move to Atlanta's State Farm Arena

State Farm Arena will host Game 3 and 4 of the WNBA Finals to accommodate more Atlanta Dream and Golden State Valkyries fans, the WNBA said Tuesday.

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