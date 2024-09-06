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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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И.о. тренера «Родины» стал Соколинский. Он возглавлял «Родину-2» – лидера Второй лиги «Серебро» 

Ранее 38-летний специалист возглавлял «Родину-2», которая лидирует в LEON Второй лиге «Серебро». В «Родине» Соколинский сменил Владимира Газзаева, подавшего на днях в отставку.

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