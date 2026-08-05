Капуста и брокколи: синигрин замедляет жировую болезнь печени

Ученые опубликовали в журнале Food & Function результаты исследования, согласно которым природное соединение синигрин, содержащееся в крестоцветных овощах, может замедлять развитие жировой болезни печени.
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