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На Украине растет число желающих остановить войну, – экс-замначальника Генштаба ВСУ

На Украине растет число желающих остановить войну, – экс-замначальника Генштаба ВСУ

По всей Украине в целом, и в армии в частности растет количество желающих остановить войну. Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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