Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 9 февраля

В случае любого потенциального мирного урегулирования, Соединённые Штаты готовы обеспечить гарантии безопасности Украине в обмен на доступ к ее редкоземельным минералам и газу, в интервью американскому изданию New York Post.
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