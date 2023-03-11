«Калгари» 19-й раз за сезон проиграл, имея преимущество в 10+ бросков. Это антирекорд НХЛ

«Калгари» 19-й раз за сезон проиграл, имея преимущество в 10+ бросков, – антирекорд НХЛ. Сегодня «Флэймс» проиграли «Анахайму» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ, перебросав соперника со счетом 37:18.
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