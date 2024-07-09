Владимир Зеленский и Владимир Путин последовательно отвергали какие-либо переговоры друг с другом. Но с украинской стороны ситуация, наконец, начала меняться.
"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
"Зеленский с его крайним упрямством и обостренной гордостью предпочтет вечную битву компромиссу с врагом" Высокий пафос в словах про обычного жадного вора международного уровня. РВСН.
Ответить
20 час.
Сергей Андросов
При чем здесь зеленский. Он давно не управляет страной. Азовцы заявили, что если он будет переговариваться, то за ним придут.
Ответить
20 час.
олеся попкова
вот именно АЗ-овцы
Ответить
17 час.
Свежие комментарии