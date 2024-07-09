"Зеленский с его крайним упрямством и обостренной гордостью предпочтет вечную битву компромиссу с врагом" Высокий пафос в словах про обычного жадного вора международного уровня. РВСН.

Сергей Андросов

При чем здесь зеленский. Он давно не управляет страной. Азовцы заявили, что если он будет переговариваться, то за ним придут.