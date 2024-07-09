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"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России

"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России

Владимир Зеленский и Владимир Путин последовательно отвергали какие-либо переговоры друг с другом. Но с украинской стороны ситуация, наконец, начала меняться.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
&quot;Зеленский с его крайним упрямством и обостренной гордостью предпочтет вечную битву компромиссу с врагом&quot; Высокий пафос в словах про обычного жадного вора международного уровня. РВСН.
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20 час.
Сергей Андросов
При чем здесь зеленский. Он давно не управляет страной. Азовцы заявили, что если он будет переговариваться, то за ним придут.
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20 час.
олеся попкова
вот именно АЗ-овцы
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17 час.

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