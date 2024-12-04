"Решила посмотреть как на мне будет выглядеть хиджаб": Новый тренд социальных сетей

Наталия Намордник некоторые, так называемые, квадроберы, тоже согласны на себя нацепить, бегать на четвереньках и гулять на поводке. Подростки склонны объединяться в группы по интересам и очень хорошо отзываются на все, что им навязывают в соцсетях как модные тенденции.

anna_n8mailru Надежда Антошкина Тварь последняя. Плюёшь в своих родителей, предков и религию.