Avia.pro - СМИ Интернет никогда не перестаёт удивлять нас странными тенденциями, но иногда они заходят слишком далеко.
"Решила посмотреть как на мне будет выглядеть хиджаб": Новый тренд социальных сетей
Комментарии
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Наталия
Намордник некоторые, так называемые, квадроберы, тоже согласны на себя нацепить, бегать на четвереньках и гулять на поводке. Подростки склонны объединяться в группы по интересам и очень хорошо отзываются на все, что им навязывают в соцсетях как модные тенденции.
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11 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Тварь последняя. Плюёшь в своих родителей, предков и религию.
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9 час.
soylosan
Футболка на рожу это круто. Это смачный плевок всем фанатикам по обе стороны баррикад. Тут подергиваются христианские фанатики, а в какой нибуть другой ветке верещат исламские. Мол их обижают и над ними смеются. Молодцы ребята. Надо смеяться над убожеством фанатизма. Тряпки и ханжество высшим силам не нужны.
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9 час.
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