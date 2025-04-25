Тренер Александр Герасимов останется в БК "Барнаул" еще на один сезон

К специалисту проявляли интерес несколько более именитых клубов, но он решил провести в краевой столице еще один сезон Тренер баскетбольного клуба "Барнаул" Александр Герасимов останется руководить командой и в следующем сезоне Суперлиги 2025/2026.
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