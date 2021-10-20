Смехотерапия

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Сломленный ковбой

Сломленный ковбой

- А я тебе говорю, он вернётся за нами, - настаивал большой, светло-кофейного цвета, лабрадор. - Я тебе говорю, вернётся.

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Юрчак
"Чудеса нужно делать своими руками. Если душа человека жаждет чуда - сделай для него это чудо. Новая душа будет у него и новая - у тебя." «Алые паруса» — Александр Грин
Antanas
Прекрасная история.
Тая
Чудесная история. Ее немного подпортила пачка долларов. Но все равно хорошо!
Наталья Ошека Кудря
Так оптимистично!

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