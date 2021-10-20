Сломленный ковбой

СмехотерапияПолитикаСломленный ковбой - А я тебе говорю, он вернётся за нами, - настаивал большой, светло-кофейного цвета, лабрадор. - Я тебе говорю, вернётся.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрчак"Чудеса нужно делать своими руками. Если душа человека жаждет чуда - сделай для него это чудо. Новая душа будет у него и новая - у тебя." «Алые паруса» — Александр ГринAAntanasПрекрасная история.ТаяЧудесная история. Ее немного подпортила пачка долларов. Но все равно хорошо!Наталья Ошека КудряТак оптимистично!Комментировать
Свежие комментарии