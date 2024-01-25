Роскачество назвало экокожу опасной для детей

Специалисты Роскачества заявили об опасности одежды из экокожи для детей. Эксперты взяли на анализ изделия 20 торговых марок и исследовали по 65 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.
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