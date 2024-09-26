Глава МИД Индонезии провел встречу с представителем ЕС в Персидском заливе

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась со специальным представителем ЕС в регионе Персидского залива Луиджи Ди Майо, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке, 26 сентября написало агентство ANTARA.
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