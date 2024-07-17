Ростовская АЭС возобновляет работу после аварии, обеспечивая регион электроэнергией

После кратковременного отключения вчера в 15:21 из-за ложного срабатывания системы электрозащиты Ростовская атомная электростанция полностью восстановила выработку электроэнергии и теперь обеспечивает регион электроэнергией в обычном режиме.
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