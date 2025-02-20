Резко постаревший Хазанов появился на публике впервые за долгое время — мало кто узнал

Сатирик давно не давал о себе знать. Ганнадий Хазанов © Petrov Sergey/globallookpress.comВ столичном кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ экшн-драмы «Северный полюс», созданной компаниями «Централ Партнершип» и «РУССКИЙ СЕВЕР», при участии онлайн-кинотеатра Okko и при поддержке Фонда кино.