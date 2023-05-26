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Консультант Сейнсбери назвала частоту секса для снятия стресса и психологического благополучия

Консультант Сейнсбери назвала частоту секса для снятия стресса и психологического благополучия

Существует оптимальная частота сексуальной активности, которая помогает в борьбе со стрессом. Об этом рассказала консультант по вопросам фертильности Трейси Сейнсбери в интервью Daily Mail.

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