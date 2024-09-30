Что будет бесплатно для всех пенсионеров уже с 1 октября – вводится новая льгота Евгения КомароваДля российских пенсионеров предусмотрен широкий ассортимент мер поддержки на федеральном и региональном уровнях.
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