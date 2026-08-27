Atlantic: Трамп может объявить победу над Ираном при открытии Ормузского пролива

Билборд с изображением руки военного, сжимающего в кулаке Ормузский пролив, Тегеран, 2026 год © Vahid Salemi/AP Из-за близости промежуточных выборов в конгресс США американский президент Дональд Трамп может объявить о победе над Ираном уже в случае открытия Ормузского пролива для судоходства, чтобы отвлечь внимание избирателей на другие темы, пишет The Atlantic.