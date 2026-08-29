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Сын Робиньо перейдет в «Дженоа» на правах аренды

Сын Робиньо перейдет в «Дженоа» на правах аренды

«Дженоа» договорился о переходе вингера «Сантоса» Робиньо Жуниора, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.«Дженоа» договорился о переходе вингера «Сантоса» Робиньо Жуниора, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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