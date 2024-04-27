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Психолог Девятка: отдых заключается не в переключении деятельности, а в переключении видов мышления

Психолог Девятка: отдых заключается не в переключении деятельности, а в переключении видов мышления

Отдых заключается не в переключении деятельности, а в переключении видов мышления. Хорошо, когда у человека есть возможность полюбоваться природой или посмотреть фильм, который не требует какой-то интеллектуальной обработки, рассказала RT психолог Анна Девятка.

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