Фридрих Мерц описал ситуацию в Европе словами "без пяти минут полночь"

Обстановка в Европе сейчас такова, что на "часах Судного дня" настало "без пяти минут полночь". Об этом заявил будущий канцлер Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает The Guardian.