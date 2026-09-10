Бабье лето-2026 продлили в Новосибирске до 20 сентября

Окончание второй недели сентября будет аномально жарким в Новосибирской области. В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Новосибирцам посо...
- ВК Владимир Путин на...
- НГУ откроет перво...
Вообще-то не продлили, а сократили. Бабье лето должно продолжаться до 14 октября.