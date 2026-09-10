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Вечерний Новосибирск

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Бабье лето-2026 продлили в Новосибирске до 20 сентября

Бабье лето-2026 продлили в Новосибирске до 20 сентября

Окончание второй недели сентября будет аномально жарким в Новосибирской области. В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов.

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