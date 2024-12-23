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Мясорубка на подступах к Покровску

Мясорубка на подступах к Покровску

Продолжаются тяжелые бои за освобождение остающейся под оккупацией киевского режима части Донбасса. Наиболее угрожающая ситуация для ВСУ складывается на Покровском (Красноармейском), связанном с ним Кураховском направлении и у важного логистического узла Великая Новоселка.

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