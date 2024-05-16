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10 советов о том, как подготовить ребенка к появлению брата или сестры

10 советов о том, как подготовить ребенка к появлению брата или сестры

Еще вчера он был центром вашей семейной вселенной, но грядут большие перемены. источник: Freepik Возможно, вы немного паникуете по поводу того, получится ли у вас уделять новому малышу столько же любви и внимания, сколько получил в свое время первенец, и как он или она воспримет появление «конкурента».

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