«Неуместное» поведение привело к закрытию портала из Дублина в Нью-Йорк

<p>Всего за неделю после запуска двух публичных скульптур, обеспечивающих прямую видеосвязь между Дублином, Ирландия, и Нью-Йорком, "неподобающее поведение" нарушителей привело к временному отключению проекта.
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