Фигуристка Гербольдт допустила завершение карьеры Валиевой

Бронзовый призёе чемпионата России Катарина Гербольдт допустила, что Камила Валиева завершит карьеру, передает «Спорт День За Днем».
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