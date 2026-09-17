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Газета.ру

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Фигуристка Гербольдт допустила завершение карьеры Валиевой

Фигуристка Гербольдт допустила завершение карьеры Валиевой

Бронзовый призёе чемпионата России Катарина Гербольдт допустила, что Камила Валиева завершит карьеру, передает «Спорт День За Днем».

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