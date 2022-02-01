Индексация пенсий, аварийные дома и получение кредитов: что изменится в жизни россиян в феврале

С 1 февраля российские пенсионеры начнут получать пенсии, проиндексированные на 8,6%. Также начнёт действовать закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.
С 1 февраля российские пенсионеры начнут получать пенсии, проиндексированные на 8,6%. Также начнёт действовать закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.
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