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Индексация пенсий, аварийные дома и получение кредитов: что изменится в жизни россиян в феврале

Индексация пенсий, аварийные дома и получение кредитов: что изменится в жизни россиян в феврале

С 1 февраля российские пенсионеры начнут получать пенсии, проиндексированные на 8,6%. Также начнёт действовать закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.

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