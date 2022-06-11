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Иордания осудила атаки на собственность Греческого Патриархата в Иерусалиме

Иордания осудила атаки на собственность Греческого Патриархата в Иерусалиме

Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании сегодня осудило продолжающиеся нападения поселенцев на собственность Греческого православного патриархата в городе Иерусалим, 10 июня сообщило информационное агентство Иордании Petra.

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