Иордания осудила атаки на собственность Греческого Патриархата в Иерусалиме

Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании сегодня осудило продолжающиеся нападения поселенцев на собственность Греческого православного патриархата в городе Иерусалим, 10 июня сообщило информационное агентство Иордании Petra.
Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании сегодня осудило продолжающиеся нападения поселенцев на собственность Греческого православного патриархата в городе Иерусалим, 10 июня сообщило информационное агентство Иордании Petra.
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