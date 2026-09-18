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Гимн КНДР по ошибке включили перед матчем сборной Республики Корея

Гимн КНДР по ошибке включили перед матчем сборной Республики Корея

Организаторы Азиатских игр 2026 года ошибочно включили гимн КНДР перед началом матча по хоккею на траве в Японии.

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