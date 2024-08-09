«Культурное обогащение» в действии: Глава узбекской диаспоры в Москве призвал мигрантов бежать из Курской области

леонид рыбаков

любая диаспора это этническая мафиозная группировка .ЭТО НУЖНО ДЛЯ ВЛАСТИ ДЕЛАЯ ВИД ЧТО ОНИ КОНТРОЛИРУЕТ ДИАСПОРЫ .НО КАК РАЗ НА ОБОРОТ ДИАСПОРА НЕ ДАЕТ ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ РАЗВАЛИТСЯ А НА ОБОРОТ СБИВАЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ В ЗАКРЫТЫЕ КЛАНЫ ...А КЛАНЫ КАК МАФИЯ НЕ ДАДУТ ВЫЙТИ ИЗ КЛАНА ХОТЬ ЧЕМ ТО НО ПОВЯЖЕТ И ДЕТИ В АНКЛАВАХ УЧИТСЯ НЕ БУДУТ И ЗНАЧИТ ЭТО БУДУЩИЕ УГОЛОВНИКИ .....КАК ВСЕГДА ЖЕЛАНИЕ НАШЕЙ ВЛАСТИ ВЫСТЕЛЕННА ДОРОГА В АД ...ТАК КАК У НАС РАБОТАЕТ ПРИНЦИП РУКОВОДСТВА ТОЛЬКО ОДИН......Я СКАЗАЛ ..... И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗА ЭТО ОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИКАКОЙ. ПО РУЛИЛ И В АМЕРИКУ ИЛИ В ЕВРОПУ .