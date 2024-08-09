ГЛАВА УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ ОПРАВДАЛСЯ ПОСЛЕ РЕЧИ О ПОБЕГЕ МИГРАНТОВ ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОЛУЧИЛОСЬ ЕЩЁ ХУЖЕ Царьград.
«Культурное обогащение» в действии: Глава узбекской диаспоры в Москве призвал мигрантов бежать из Курской области
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Удивительно, что эта скотина призывает эвакуироваться, а не присоединиться к укронацистам.
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7 час.
леонид рыбаков
любая диаспора это этническая мафиозная группировка .ЭТО НУЖНО ДЛЯ ВЛАСТИ ДЕЛАЯ ВИД ЧТО ОНИ КОНТРОЛИРУЕТ ДИАСПОРЫ .НО КАК РАЗ НА ОБОРОТ ДИАСПОРА НЕ ДАЕТ ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ РАЗВАЛИТСЯ А НА ОБОРОТ СБИВАЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ В ЗАКРЫТЫЕ КЛАНЫ ...А КЛАНЫ КАК МАФИЯ НЕ ДАДУТ ВЫЙТИ ИЗ КЛАНА ХОТЬ ЧЕМ ТО НО ПОВЯЖЕТ И ДЕТИ В АНКЛАВАХ УЧИТСЯ НЕ БУДУТ И ЗНАЧИТ ЭТО БУДУЩИЕ УГОЛОВНИКИ .....КАК ВСЕГДА ЖЕЛАНИЕ НАШЕЙ ВЛАСТИ ВЫСТЕЛЕННА ДОРОГА В АД ...ТАК КАК У НАС РАБОТАЕТ ПРИНЦИП РУКОВОДСТВА ТОЛЬКО ОДИН......Я СКАЗАЛ ..... И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗА ЭТО ОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИКАКОЙ. ПО РУЛИЛ И В АМЕРИКУ ИЛИ В ЕВРОПУ .
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4 час.
ЕБ
Елена Бреслова
после такого, в нормальном государстве, правительство бы выслало всех узбеков на родину и больше не принимала их сограждан ни под каким предлогом. Жаль, что ни Путин, ни правительство России предпочтут "не услышать" эту трусливую падаль😱
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1 час.
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