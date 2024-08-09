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Медвежий угол

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«Культурное обогащение» в действии: Глава узбекской диаспоры в Москве призвал мигрантов бежать из Курской области

«Культурное обогащение» в действии: Глава узбекской диаспоры в Москве призвал мигрантов бежать из Курской области

ГЛАВА УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ ОПРАВДАЛСЯ ПОСЛЕ РЕЧИ О ПОБЕГЕ МИГРАНТОВ ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОЛУЧИЛОСЬ ЕЩЁ ХУЖЕ Царьград.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Удивительно, что эта скотина призывает эвакуироваться, а не присоединиться к укронацистам.
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7 час.
леонид рыбаков
любая диаспора это этническая мафиозная группировка .ЭТО НУЖНО ДЛЯ ВЛАСТИ ДЕЛАЯ ВИД ЧТО ОНИ КОНТРОЛИРУЕТ ДИАСПОРЫ .НО КАК РАЗ НА ОБОРОТ ДИАСПОРА НЕ ДАЕТ ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  РАЗВАЛИТСЯ А НА ОБОРОТ  СБИВАЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ  В  ЗАКРЫТЫЕ КЛАНЫ ...А КЛАНЫ КАК МАФИЯ НЕ ДАДУТ ВЫЙТИ ИЗ КЛАНА ХОТЬ ЧЕМ ТО НО ПОВЯЖЕТ И ДЕТИ В АНКЛАВАХ УЧИТСЯ НЕ БУДУТ И ЗНАЧИТ ЭТО БУДУЩИЕ УГОЛОВНИКИ .....КАК ВСЕГДА ЖЕЛАНИЕ НАШЕЙ ВЛАСТИ ВЫСТЕЛЕННА ДОРОГА В АД ...ТАК КАК У НАС РАБОТАЕТ ПРИНЦИП РУКОВОДСТВА ТОЛЬКО ОДИН......Я СКАЗАЛ ..... И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗА  ЭТО ОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НИКАКОЙ. ПО РУЛИЛ И В АМЕРИКУ ИЛИ В ЕВРОПУ .
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4 час.
ЕБ
Елена Бреслова
после такого, в нормальном государстве, правительство бы выслало всех узбеков на родину и больше не принимала их сограждан ни под каким предлогом. Жаль, что ни Путин, ни правительство России предпочтут &quot;не услышать&quot; эту трусливую падаль😱
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1 час.

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