Суд назначил условный срок воспитательнице, избивавшей детей в детском саду «Винни-Пух»

Жестокое обращение с детьми продолжалось несколько месяцев и вскрылось благодаря записям коллеги — суд назначил условный срок и взыскал с детского сада компенсацию в пользу пострадавших.
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