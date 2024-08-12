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Царьград

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"Раздёргали силы": ВСУ в Курске повторил тактику русских в Дебальцево - Сладков

"Раздёргали силы": ВСУ в Курске повторил тактику русских в Дебальцево - Сладков

Военкор Александр Сладков заявил, что ВСУ в Курской области повторяют тактику русских военных, которую они применяли в 2014 году при освобождении Дебальцево.

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