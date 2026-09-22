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В сборной Ирландии заявили, что в матче с Израилем «сыграют против геноцида» — израильтяне жёстко ответили

В сборной Ирландии заявили, что в матче с Израилем «сыграют против геноцида» — израильтяне жёстко ответили

Израильская футбольная ассоциация (IFA) прокомментировала резкие слова главного тренера сборной Ирландии Хеймира Хадльгримссона в преддверии матчей между командами в Лиге наций.

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