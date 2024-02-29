В правительстве оценили эффективность обязательной продажи валютной выручки

Свою эффективность показала обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов по итогами встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), компаний-экспортеров и различных ведомств.