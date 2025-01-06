В России китайские машины за год эксплуатации теряют в своей цене 40 - 50%

Газета "Известия" проанализировала данные от продавцов РФ китайских автомобилей и сообщает, что новые машины из Поднебесной через 1 год эксплуатации на российских дорогах теряют в своей цене почти 50% от своей первоначальной стоимости.
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