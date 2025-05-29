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Официант стал двойником Алана из «Мальчишника в Вегасе». Зарабатывает по 250 тысяч долларов в год просто тусуясь

Официант стал двойником Алана из «Мальчишника в Вегасе». Зарабатывает по 250 тысяч долларов в год просто тусуясь

Тадеуш Калиновски — бывший менеджер ресторана, который благодаря своему сходству с Аланом из культового фильма «Мальчишник в Вегасе» превратил свою жизнь в постоянный праздник и зарабатывает около 250 000 долларов в год.

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