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РИА Новости: СБУ обещала $2000 россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным

РИА Новости: СБУ обещала $2000 россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным

Осужденная за попытку поджога пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области Валерия Зотова получила предложение от представителя СБУ о выплате 2 тысяч долларов за совершение этого преступления, Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

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