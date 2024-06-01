Российский актер рассказал, зачем носит кепку

Куценко на премьере фильма «Непослушники» был с усами и в кепке Актер Гоша Куценко, исполнивший главную роль в фильме «Непослушники», появился на премьере картины в московском киноцентре «Октябрь» в кепке и с усами.
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