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Нижегородская правда

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365 переездов отремонтированы на ГЖД в 2023 году

365 переездов отремонтированы на ГЖД в 2023 году

В уходящем году на Горьковской магистрали проведены разные виды ремонтных работ на 365 переездах. Например, посредством капитального ремонта были обновлены 26 железнодорожных переезда: 13 — в Нижегородской области, 8 — в Республике Татарстан, 3 — во Владимирской области и 2 — в Удмуртской Республике.

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