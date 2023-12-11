365 переездов отремонтированы на ГЖД в 2023 году

В уходящем году на Горьковской магистрали проведены разные виды ремонтных работ на 365 переездах. Например, посредством капитального ремонта были обновлены 26 железнодорожных переезда: 13 — в Нижегородской области, 8 — в Республике Татарстан, 3 — во Владимирской области и 2 — в Удмуртской Республике.