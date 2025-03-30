Миронов: перед посевным сезоном нужно проверить качество продукции оптовиков

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП), депутат Государственной думы Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости, что перед началом посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу.
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