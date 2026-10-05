Путин, наградив учителей в Кремле, поднял бокал шампанского в их честь

Президент России Владимир Путин после окончания церемонии награждения в Кремле — сегодня награды в свой профессиональный праздник получили учителя — вместе с удостоенными знаков отличия поднял бокал шампанского.
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