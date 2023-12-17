Синоптик Цыганков предсказал потепление до +3°С в Москве

В Москву на следующей неделе нагрянет оттепель и придет потепление до +3°С. Таким прогнозом поделился заместитель руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в интервью с RT.
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