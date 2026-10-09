UFC Fight Night 290: Аллен – Данкан, Камило – Герберт и другие бои

11 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 290. Его возглавит поединок бойцов среднего веса Брендана Аллена (27-7) и Кристиана Лероя Данкана (15-2).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым