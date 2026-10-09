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UFC Fight Night 290: Аллен – Данкан, Камило – Герберт и другие бои

11 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 290. Его возглавит поединок бойцов среднего веса Брендана Аллена (27-7) и Кристиана Лероя Данкана (15-2).

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