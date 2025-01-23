В Госдуме предложили выплачивать повышенные зарплаты многодетным родителям

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, материнству и детству Татьяна Буцкая заявила о необходимости повышения заработной платы для многодетных родителей.
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