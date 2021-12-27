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ЦСКА опубликовал музыкальный «привет» от казахстанских болельщиков клуба из Тараза

ЦСКА в своем Instagram опубликовала видео с участием фанатов из Тараза.«Музыкальный привет от Бахи и болельщиков ЦСКА из казахстанского города Тараз», – подписала видео медиа-служба ЦСКА.

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